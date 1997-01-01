На рисунке MO=OP?NO=OK.докажите ,что MN параллельна PK?NP параллельнаMK.

Гость: Гость:

Рассмотрим теругольники NOP и MOK: NO=OK MO=OP угол MOK=углу NOP Из этого всего следует, что рассматриваемые треугольники равны. Из равенста треугольников следует, что угол PNO= углу MKO, а они по расположению накрестлежащие при прямых NP и MK соответственно и секущей NK, следовательно MK параллельна NP Второе док-во аналогично: доказывем равенство треугольников MNO и POK далее накрестлеж-е углы NMO и KPO при прямых MN и PK и секущей MP равны, следовательно прямые параллельны