На рисунке MO=OP?NO=OK.докажите ,что MN параллельна PK?NP параллельнаMK.

Геометрия
На рисунке MO=OP?NO=OK.докажите ,что MN параллельна PK?NP параллельнаMK.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Рассмотрим теругольники NOP и MOK: NO=OK MO=OP угол MOK=углу NOP Из этого всего следует, что рассматриваемые треугольники равны. Из равенста треугольников следует, что угол PNO= углу MKO, а они по расположению накрестлежащие при прямых NP и MK соответственно и секущей NK, следовательно MK параллельна NP Второе док-во аналогично: доказывем равенство треугольников MNO и POK далее накрестлеж-е углы NMO и KPO при прямых MN и PK и секущей MP равны, следовательно прямые параллельны
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