Охарактеризуйте особенности тех цветков, которые, как правило, собраны в различные соцветия. Сравните соцветия простые и сложные, выявите различия, установите сходство, сделайте вывод. У каких соцветий часть цветоносного стеб...

Гость: Гость:

Вопрос первый во всех соцветиях цветки собраны в группы, в сложных группы состоят из погруп, а в простых просто из цветков. 2-й вопрос (не уверена) по-моему это початок кукуруза, ананас и головка клевер. 3-й вопрос основной особенностью цветков из соцветия то, что они маленькие и незаметные 4-й к таким относятся все зонтичные - морковь, вех ядовитый, сныть... 5-й цветки расположены на круглом цветоложе, цветки сидячие. 6-й биологическое значение в том, чтобы увеличить вероятность опыления цветки в соцветиях более заметны опылителям.