Охарактеризуйте особенности тех цветков, которые, как правило, собраны в различные соцветия. Сравните соцветия простые и сложные, выявите различия, установите сходство, сделайте вывод. У каких соцветий часть цветоносного стеб...
Биология
Охарактеризуйте особенности тех цветков, которые, как правило, собраны в различные соцветия. Сравните соцветия простые и сложные, выявите различия, установите сходство, сделайте вывод. У каких соцветий часть цветоносного стебля расширена, утолщена и lt;lt;Украшенаgt;gt; цветками? Охарактеризуйте особенности тех цветов, которые, как правило, собраны в различные соцветия Перечислите растения с зонтиковидными соцветиями. По каким признакам можно отличить соцветие головка от других соцветий? Каково биологическое значение соцветий Ответьте хоть на какие-то вопросы, срочно надо!!
Ответ(ы):
Гость:
Вопрос первый во всех соцветиях цветки собраны в группы, в сложных группы состоят из погруп, а в простых просто из цветков. 2-й вопрос (не уверена) по-моему это початок кукуруза, ананас и головка клевер. 3-й вопрос основной особенностью цветков из соцветия то, что они маленькие и незаметные 4-й к таким относятся все зонтичные - морковь, вех ядовитый, сныть... 5-й цветки расположены на круглом цветоложе, цветки сидячие. 6-й биологическое значение в том, чтобы увеличить вероятность опыления цветки в соцветиях более заметны опылителям.
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