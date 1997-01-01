Как решить уравнение? Найти целые решения: х(квадрат) - у(квадрат)=1997
Алгебра
Как решить уравнение? Найти целые решения: х(квадрат) - у(квадрат)=1997
Ответ(ы):
Гость:
(x-y)(x+y)=1997 x1=1997+y, (1997+y-y)(1997+y+y)=1997, 1997(1997+2y)=1997 1997+2y=1, 2y=-1996, y= -998 x1=1997-998=999 проверка (999-998)(999+998)=1997, 1997=1997, наверно так, но не уверена
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