В сеть напряжением 220В включены параллельно лампа и электрическая плитка,сопроти??ления которых соответственно равны 240 Ом и 60 Ом.Найдите силу тока в каждой потребителе тока и в подводящих проводах.

Физика

В сеть напряжением 220В включены параллельно лампа и электрическая плитка,сопроти??ления которых соответственно равны 240 Ом и 60 Ом.Найдите силу тока в каждой потребителе тока и в подводящих проводах.

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