В сеть напряжением 220В включены параллельно лампа и электрическая плитка,сопроти??ления которых соответственно равны 240 Ом и 60 Ом.Найдите силу тока в каждой потребителе тока и в подводящих проводах.
Физика
В сеть напряжением 220В включены параллельно лампа и электрическая плитка,сопроти??ления которых соответственно равны 240 Ом и 60 Ом.Найдите силу тока в каждой потребителе тока и в подводящих проводах.
Ответ(ы):
Гость:
По Закону Ома: I1= U/R1= 220 В/240 Ом= 0,92А I2= U/R2= 220 В/60 Ом= 3,7А I0= I1+I2 = 4,6А
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