От автостоянки одновременно в противоположных направлениях отошли автобус и лег??овой автомобиль. Скорость легкового автомобиля 80 км/ч, а автобуса- в 2 раза меньше. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 360 км?

Математика

От автостоянки одновременно в противоположных направлениях отошли автобус и лег??овой автомобиль. Скорость легкового автомобиля 80 км/ч, а автобуса- в 2 раза меньше. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 360 км?

Автор: Гость