От автостоянки одновременно в противоположных направлениях отошли автобус и лег??овой автомобиль. Скорость легкового автомобиля 80 км/ч, а автобуса- в 2 раза меньше. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 360 км?

Математика
От автостоянки одновременно в противоположных направлениях отошли автобус и лег??овой автомобиль. Скорость легкового автомобиля 80 км/ч, а автобуса- в 2 раза меньше. Через сколько часов расстояние между ними будет равно 360 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вычислим скорость автобуса 80:2=40 (км/ч) Вычислим скорость удаления 80+40=120 (км/ч) Вычислим время S=V*t t=S:V t=360:120=3 (ч) Ответ: через 3 часа.
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