Болезни сцепленные с полом а)болезнь дауна б)сахарный диабет в)гемофилия г)да??ьнозоркость

Биология
Болезни сцепленные с полом а)болезнь дауна б)сахарный диабет в)гемофилия г)да??ьнозоркость
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Гемофилия сцеплена с полом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Назвать имена и фамилии женщин- путешественников, первооткрывателей
Ответить
Русский язык
Всем привет! Помогите пожалуйста. На какой вопрос отвечает наречие "во-первых". Пожалуйстаааа.
Ответить
Английский язык
Проверьте! what other problems do you have? -I have no problems/у меня нет проблем do your parents always understand and support you? -Yes,...
Ответить
Математика
От автостоянки одновременно в противоположных направлениях отошли автобус и лег??овой автомобиль. Скорость легкового автомобиля 80 км/ч, а автобуса...
Ответить
Информатика
Программа на C++. Описать класс многочленов от одной переменной, задаваемых степе??ью многочлена и массивом коэффициентов. Предусмотреть методы д...
Ответить