Болезни сцепленные с полом а)болезнь дауна б)сахарный диабет в)гемофилия г)да??ьнозоркость
Биология
Болезни сцепленные с полом а)болезнь дауна б)сахарный диабет в)гемофилия г)да??ьнозоркость
Ответ(ы):
Гость:
Гемофилия сцеплена с полом
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