Чем отличается климат Краснодарского края от климата полуострова Крым?

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Климатические условия в разных частях Крыма не одинаковы и сильно отличаются. Крымский полуостров лежит на южной границе пояса умеренных широт, поэтому здесь теплее, чем в соседних областях. Климат формируется под влиянием двух основных факторов: гор и омывающих полуостров морей. Крымские горы, хотя и невысокие, служат надежным барьером для холодного воздуха, притекающего на полуостров с континента. Горы и море изменяют направление и скорость ветра. Наибольшей скорости ветры достигают, конечно, в горной части Крыма. Подсчитано, что здесь среднегодовая скорость ветра составляет 6-7м/сек., тогда как в предгорной части и на южном побережье не превышает 3м/сек . Близость Черного моря смягчает климат всего полуострова, но особенно это заметно на побережье. В теплые месяцы море, нагреваясь медленнее, чем суша, снижает температуру воздуха, а в холодное время года, медленно остывая, отдает суше часть накопленного тепла. Особый климат сложился на Южном берегу, мягкий теплый, он близок к средиземноморскому. Лето здесь солнечное, ясное, довольно жаркое. Воздух чистый, насыщенный озоном, морскими солями и фитонцидами соснового леса. Особенно хороша на Южном берегу осень с сухой, теплой, солнечной погодой. Море еще теплое, но нет изнуряющей летней жары. Климат Крыма отличается большой солнечностью. Солнечных дней в году насчитывается от 270 до 286. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается в Евпатории, на Ай-Петри, в Симферополе. И еще одна немаловажная особенность крымских курортов: климат здесь не такой влажный, как в Сочи, поэтому всегда легко дышится. Все эти факторы делают Крым лучшим климатическим курортом.