Чем отличается климат Краснодарского края от климата полуострова Крым?
География
Чем отличается климат Краснодарского края от климата полуострова Крым?
Ответ(ы):
Гость:
Климатические условия в разных частях Крыма не одинаковы и сильно отличаются. Крымский полуостров лежит на южной границе пояса умеренных широт, поэтому здесь теплее, чем в соседних областях. Климат формируется под влиянием двух основных факторов: гор и омывающих полуостров морей. Крымские горы, хотя и невысокие, служат надежным барьером для холодного воздуха, притекающего на полуостров с континента. Горы и море изменяют направление и скорость ветра. Наибольшей скорости ветры достигают, конечно, в горной части Крыма. Подсчитано, что здесь среднегодовая скорость ветра составляет 6-7м/сек., тогда как в предгорной части и на южном побережье не превышает 3м/сек . Близость Черного моря смягчает климат всего полуострова, но особенно это заметно на побережье. В теплые месяцы море, нагреваясь медленнее, чем суша, снижает температуру воздуха, а в холодное время года, медленно остывая, отдает суше часть накопленного тепла. Особый климат сложился на Южном берегу, мягкий теплый, он близок к средиземноморскому. Лето здесь солнечное, ясное, довольно жаркое. Воздух чистый, насыщенный озоном, морскими солями и фитонцидами соснового леса. Особенно хороша на Южном берегу осень с сухой, теплой, солнечной погодой. Море еще теплое, но нет изнуряющей летней жары. Климат Крыма отличается большой солнечностью. Солнечных дней в году насчитывается от 270 до 286. Наибольшая продолжительность солнечного сияния наблюдается в Евпатории, на Ай-Петри, в Симферополе. И еще одна немаловажная особенность крымских курортов: климат здесь не такой влажный, как в Сочи, поэтому всегда легко дышится. Все эти факторы делают Крым лучшим климатическим курортом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Приведи примеры имен прилагательных антонимов синонимов употребления имен прилагательных в переносном значении
Математика