Для живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно 1) преобладание больших размеров 2) перемещение в пространстве 3) дыхание 4) растворение веществ в воде
Биология
Для живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно 1) преобладание больших размеров 2) перемещение в пространстве 3) дыхание 4) растворение веществ в воде
Ответ(ы):
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Скорее всего дыхание
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