5речень зі словами:вісті,свято,камінці,пісня,цвях,гості.
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5речень зі словами:вісті,свято,камінці,пісня,цвях,гості.
Ответ(ы):
Гость:
Сьогодні я отримала добрі вісті від свого тата. Я влаштовую свято на честь мого день народження. Ми з моїм другом Сашком дуже любимо кидати камінці в воду. Пісня мені дуже сподобалась, я ще нічого гарнішого не чула. Ми з батьком забили перший цвях в свою нову оселю. Завтра до нас мають прийти важливі гості.
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