Туристский маршрут от станции к озеру идёт сначала в гору,а затем с горы. При подъёме туристы идут со скоростью 3 км/ч , а при спуске- 6 км/ч. Путь от станции к озеру занимает 3.5 ч, а обратный путь-4 ч. Найдите длину маршрута....

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Примем за Х длину пути в гору, за У - с горы. Тогда когда идем от станции к озеру проходим путь за время х/3+у/6=3,5 Теперь когда идем обратно проходим путь за время У/3+х/6=4 Решаем эту систему уравнений: (2Х+У)=3,5*6 у=21-2х (21-2х)/3+х/6=4 42-4х+х=24 -3х=24-42 3х=18 х=6 у=21-12=9 Таким образом длина маршрута составляет 6+9=15 км