Какие минералы находятся в известняке?
География
Какие минералы находятся в известняке?
Ответ(ы):
Гость:
Из известняка сложены все здания Мальты. Это государство расположено на островах в Средиземном море. Известняк образуется именно в морях, поэтому земли страны им богаты. Основу породу составляют остатки раковин моллюсков, кораллов, водорослей и прочих обитателей соленых вод. Под их давлением частицы и цементируются. Их также скрепляют морские растворы, просачивающиеся сквозь дно, к примеру, газовые потоки, несущие множество минералов, элементов.
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