Задание: переведите слова: раскромсал (яйцо) =. , лопнутый (круг)=. ; добрость=. ; Гамкн??ла ( собака). ; нахлобучка ( у шланга)=. .

Литература
Задание: переведите слова: раскромсал (яйцо) =. , лопнутый (круг)=. ; добрость=. ; Гамкн??ла ( собака). ; нахлобучка ( у шланга)=. .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Порезал (покрошил) яйцо, доброта, залаяла собака, насадка, разорваный круг
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