Обчислити об'єм етану, який можна одержати в результаті взаємодії 10 л етилену й 5 л водню.

Гость: Гость:

С2H4 + H2 = C2H6 В задаче сначала нужно узнать где избыток, а где недостаток. Очевидно, что этилена излишек, значит объём берем по водороду. Ответ: 5л. P.s. Задачу нужно оформить самим, я просто расписал решение.