Опишите пожалуйста рисунок кратко "В палестре"

Гость: Гость:

Этот рисунок чем то напоминает школу ну или лицей для мальчиков, на рисунке показано что стоит учитель и учит драться своих учеников, так же с правой стороны сидят ещё одни воспитанники допустим гимназии, драться их учат наверное для того чтобы когда они выросли, и когда они станут спартанцами чтобы они могли драться, я не знаю но наверное так)