Опишите пожалуйста рисунок кратко "В палестре"
История
Опишите пожалуйста рисунок кратко "В палестре"
Ответ(ы):
Гость:
Этот рисунок чем то напоминает школу ну или лицей для мальчиков, на рисунке показано что стоит учитель и учит драться своих учеников, так же с правой стороны сидят ещё одни воспитанники допустим гимназии, драться их учат наверное для того чтобы когда они выросли, и когда они станут спартанцами чтобы они могли драться, я не знаю но наверное так)
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