Как правильно писать, щяс или щас? Именно в переписке, а не в диктанте

Русский язык
Как правильно писать, щяс или щас? Именно в переписке, а не в диктанте
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Автор: Гость
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Гость:
В переписке пишется Щас
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