Помогите решить задачку 5 класс! Турист за 4 дня прошел менее 50 км. В первый день он ??рошел 1/7 (одна седьмая) всего расстояния, во второй день - 1/3 (минус одна третья) всего расстояния, в 3-й день - 1/2, а в 4-й оставшееся ...

Гость: Гость:

Принимаем весь путь за х(км) в 1-ый день он прошёл 1/7х(км) во 2-ой день - 1/3х(км) В 3-ий день - 1/2х(км) в 4-ый день он прошёл ( х - 1/7х - 1/3х - 1/2х ) = х - 41/42х = 1/42х По условию задачи составим неравенство: 1/7х + 1/3х + 1/2х + 1/42х < 50 6/42х + 14/42х + 21/42 + 1/42х < 50 42/42х < 50 х < 50 х = 42 Принимаю. этот километраж по условию задачи, что путь должен выражаться целым числом и потому что 42 делится на все знаменатели по первой строчке неравенства. Все остальные значения дадут нам путь в дробном выражении. 1/7 * 42 = 6км - первый день 1/3 * 42 = 14(км) - второй день 1/2 * 42 = 21(км) - третий день 1/42 * 42 = 1(км) - четвёртый день Ответ : 42км прошёл турист за 4 дня