Подсунуть троянского коня Объясни пословицу

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Подсунуть троянского коня Объясни пословицу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выражение "троянский конь" употребляется в значении: тайный, коварный замысел.
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