Слова по падижам сороки,машины

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Слова по падижам сороки,машины
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Гость:
И. сороки машины Р. сорок машин Д. сорокам машинам В. сорок машины Т. сороками машинами П. о сороках о машинах
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