Определить массу сконденсировавшегося пара если он при температуре кипения отда?? 22560 кДж теплоты.(удельная теплота парообразования 2256 кДж/кг)

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Теплота испарения воды при температуре кипения 2256 кДж/кг. Необходимо испарить 400 г воды, т. е. затраты тепла 2256*0,4=902,4 кДж. Удельная теплота сгорания бензина может быть принята 4400 кДж/кг. Тогда необходимая масса бензина 902,4/4400 = 0,205 кг = 200 г.