Длина реки Волга 3530 километров длина реки Дунай составляет четыре пятых длины Волга река Днепр на 600 километров короче Дуная Чему равна длина Днепра

Математика
Длина реки Волга 3530 километров длина реки Дунай составляет четыре пятых длины Волга река Днепр на 600 километров короче Дуная Чему равна длина Днепра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волга- 3530км Дунай- ? 4/5 от волги Днепр- ? На 600< дуная 1) 3530:5*4=2824(км) - дунай 2) 2824-600=2224 (км) - днепр
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