Длина реки Волга 3530 километров длина реки Дунай составляет четыре пятых длины Волга река Днепр на 600 километров короче Дуная Чему равна длина Днепра

Математика

Длина реки Волга 3530 километров длина реки Дунай составляет четыре пятых длины Волга река Днепр на 600 километров короче Дуная Чему равна длина Днепра

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