Помогите пожалуста решить.Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в те??ение 3,15 ч поступает вода.Из первой трубы за 1 мин поступает 40 л воды,а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше.Какова вместимость бассейна? Ферм...
Математика
Помогите пожалуста решить.Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в те??ение 3,15 ч поступает вода.Из первой трубы за 1 мин поступает 40 л воды,а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше.Какова вместимость бассейна? Фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти.После того как шерсть помыли,она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани.Сколько метров ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 3,15*60=189(мин)-столько времни поступает вода 2) 40*1,25=50(л)-в минуту поступает воды из второй трубы 189*(40+50)=17010(л)-вместимость бассейна 2. 1) 200*4,3-1,3=858,7(кг)-весит промытая шерсть 2) 858,7*0,7=601,09(м)-ткани получится из всей шерсти
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