Помогите пожалуста решить.Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в те??ение 3,15 ч поступает вода.Из первой трубы за 1 мин поступает 40 л воды,а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше.Какова вместимость бассейна? Ферм...

Математика

Помогите пожалуста решить.Для заполнения бассейна из двух труб одновременно в те??ение 3,15 ч поступает вода.Из первой трубы за 1 мин поступает 40 л воды,а из второй за 1 мин в 1,25 раза больше.Какова вместимость бассейна? Фермерском хозяйстве 200 овец. С каждой овцы состригли 4,3 кг шерсти.После того как шерсть помыли,она стала легче на 1,3 кг. Из 1 кг чистой шерсти можно соткать 0,7 м ткани.Сколько метров ткани можно соткать из шерсти всех овец фермерского хозяйства?

Автор: Гость