Длина участка 20м.,а ширина на 10м меньше.найди периметр и площадь участка
Математика
Длина участка 20м.,а ширина на 10м меньше.найди периметр и площадь участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина = 20-10=10м P=2(a+b)⇒P=2(20+10)=60м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найдите эквивалент модального глагола. Обратите внимание на временную форму мо??альных глаголов 1) Dairy cattle, that is, dairy cows provid...
Геометрия
Дан прямоугольный треугольник ABC, в котором гипотенуза AB имеет длину 8 см и образует с катетом угол 30 гладусов Найдите площадь треугольника ABC
Английский язык
Срочно !!!!!34 баллов Спасити от этого зависит оценка в четверти Fill in prepositions where necessary to complete the sentences. 1)People have ...
Русский язык
Составь и запиши предложения по следующим схемам 1)как?сказуемое подлежащие (всхо??ы,зазеленели весело).