Окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа должно получиться скорогово??ка Из каких слов

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Окунь кофе болото молоко лагерь кожа крыло кони лапа должно получиться скорогово??ка Из каких слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окунь в болоте, лагерь коней, молоко в кофе, кожа на лапе, крыло лебедей
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