Помогите пожалуйста Дано: writeln (s:6:2) Если s=113,16211 , то на экране появится ...

Информатика
Помогите пожалуйста Дано: writeln (s:6:2) Если s=113,16211 , то на экране появится ...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 - общее количество позиций, отводимых для вывода значения 2 - количество цифр после "," На экран будет выведено: 113.16
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