Считаете ли вы себя патриотом России? Ответ обоснуйте
Обществознание
Считаете ли вы себя патриотом России? Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, считаю. Так как Россия, моя Родина я на ней родилась, сделала первые шаги и научилась быть самостоятельной.
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