СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! 10+25+125-36-10•5:2=285 3+25+125-36-3•5:2=285 Сделайте вывод о том,почему при различных исходных данных получается один и тот же результат? СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Информатика
СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! 10+25+125-36-10•5:2=285 3+25+125-36-3•5:2=285 Сделайте вывод о том,почему при различных исходных данных получается один и тот же результат? СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!
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Гость:
При перестановки мест слагаемых , результат не меняется))) (Начальный класс)
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