СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! 10+25+125-36-10•5:2=285 3+25+125-36-3•5:2=285 Сделайте вывод о том,почему при различных исходных данных получается один и тот же результат? СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Информатика

СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!! 10+25+125-36-10•5:2=285 3+25+125-36-3•5:2=285 Сделайте вывод о том,почему при различных исходных данных получается один и тот же результат? СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!СРОЧНО!!!

Автор: Гость