Что значит Звезда полей

Гость: Гость:

В середине 1964 года Николай Рубцов был отчис­лен из Литературного института. Осенью 1964 года он возвращается в Никольское, где прошло его детство. Здесь начался расцвет его творчества, он окончательно решил для себя, что его звезда поэзии горит «для всех тревожных жи­телей земли» ,