Что значит Звезда полей
Литература
Что значит Звезда полей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В середине 1964 года Николай Рубцов был отчислен из Литературного института. Осенью 1964 года он возвращается в Никольское, где прошло его детство. Здесь начался расцвет его творчества, он окончательно решил для себя, что его звезда поэзии горит «для всех тревожных жителей земли» ,
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