Составь и запиши предложения по следующим схемам 1)как?сказуемое подлежащие (всхо??ы,зазеленели весело).
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Составь и запиши предложения по следующим схемам 1)как?сказуемое подлежащие (всхо??ы,зазеленели весело).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весело зазеленели всходы .... Хотя я не уверена
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