Монету бросили 3 раза найдите вероятность того что орёл выпадет более одного раза
Математика
Монету бросили 3 раза найдите вероятность того что орёл выпадет более одного раза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подходят ОООР, ООРО, ОРОО, РООО. Вер-ть 4/16 = 1/4
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