Длинна прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь данного прямоу??ольника,если его ширина на 8 см меньше длины?

Математика

Длинна прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь данного прямоу??ольника,если его ширина на 8 см меньше длины?

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