Длинна прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь данного прямоу??ольника,если его ширина на 8 см меньше длины?
Математика
Длинна прямоугольника в 5 раз больше его ширины.Чему равна площадь данного прямоу??ольника,если его ширина на 8 см меньше длины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10-длина прямоугльника 10-8=2 ширина 10*2=20-это площадь S
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