Помогите, пожалуйста. Очень нужно. Вопрос:"Почему есть Закон "О защите прав потре??ителей", но нет закона о правах производителей (продавцов)?
Обществознание
Помогите, пожалуйста. Очень нужно. Вопрос:"Почему есть Закон "О защите прав потре??ителей", но нет закона о правах производителей (продавцов)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А от кого защищать производителей? потребителей защищают от халатности производителя,это понятно. А для производителей есть различные виды поддержки государственной.
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