Помогите, пожалуйста. Очень нужно. Вопрос:"Почему есть Закон "О защите прав потре??ителей", но нет закона о правах производителей (продавцов)?

Обществознание

Помогите, пожалуйста. Очень нужно. Вопрос:"Почему есть Закон "О защите прав потре??ителей", но нет закона о правах производителей (продавцов)?

Автор: Гость