Длинна реки Волги составляет 3530км а длинна реки Енисей 4100км на сколько длинна Ени??ея больше чем длинна Волги Помогите пожалуйста!!

Математика

Длинна реки Волги составляет 3530км а длинна реки Енисей 4100км на сколько длинна Ени??ея больше чем длинна Волги Помогите пожалуйста!!

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