Длинна реки Волги составляет 3530км а длинна реки Енисей 4100км на сколько длинна Ени??ея больше чем длинна Волги Помогите пожалуйста!!
Математика
Длинна реки Волги составляет 3530км а длинна реки Енисей 4100км на сколько длинна Ени??ея больше чем длинна Волги Помогите пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4100-3530=570 Ответ: на 570 км Енисей длиннее Волги
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