Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треуголь??ика.найди площадь одного

Математика

Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треуголь??ика.найди площадь одного

Автор: Гость