Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треуголь??ика.найди площадь одного

Математика
Лист бумаги квадратной формы со стороной 8 см разрезали на четыре равных треуголь??ика.найди площадь одного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*8=64 (СМ^2) - площадь листа 64:4=16 (см^2) площадь одного треугольника
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