Длины диагонали ромба 4 и 8 см.найти сторону и площадь

Геометрия
Длины диагонали ромба 4 и 8 см.найти сторону и площадь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВСД - данный ромб , О - точка пересечения диагоналей, АВ - меньшая диагональ АВ=4см, ВД - большая диагональ, ВД=8см. По свойству иагоналей ромба т.О делит диагонали пополам и диагонали пересекаются под прямым углом. Таким образом ОА=ОВ=2см, ОД=ОВ=4см. Треугольник АОВ - прямоугольный. ПО т.Пифагора сторона ромба АB^2 = АО^2 + ВО^2.  АВ = корень квадратный из(4+16)= корень квадратный из 20= 4корня из 5. Площадь ромба s = 1/2 АВ*ВД = 0,5 * 8*4=16см квадратных.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на ферме развели кур,уток и гусей,всего 545 птиц.Уток было в 5 раз меньше ,чем кур,а гусей 143.Сколько на ферме было уток? помогите решить пож...
Ответить
Русский язык
как пишется слово светличок
Ответить
Физика
С помощью подвижного блока поднимаем груз 200 кг прикладываем силу 1200 Н Чему равен кпд блока?
Ответить
Русский язык
Выпишите из пословиц отдельно ОБРАЗЕЦ:ОН ХВАЛИТСЯ.НЕЗАЧЕМ ХВАЛИТЬСЯ 1)Подлежащие с глаголами-сказуемыми на -тся 2)Словосочетания с глаголами на -ть...
Ответить
Математика
7 м 5 см = …см              7 ц 5 кг = … кг 7 м  5  дм = …дм            7 т 5 кг = …кг 7 км 5 м = …м                 7 сут. 5 ч = …ч 7 дм 5 см = …м...
Ответить