Для циркового номера меньше больше Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёхугольников.Третью часть этих четырёхугольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников -4 квадрата. Сколько четырёхугольников вы...
Математика
Для циркового номера меньше больше Витя вырезал из золотой фольги несколько четырёхугольников.Третью часть этих четырёхугольников составляли прямоугольники,а 1/8 этих прямоугольников -4 квадрата. Сколько четырёхугольников вырезал Витя из золотой фольги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число квадратов - одна четверть от всех прямоугольников, значит число прямоугольников 4 *8 = 32 прямоугольника, а это - одна треть всех прямоугольников . Тогда всего четырехугольников 32*3 = 96 Или если сразу, в одно действие, то число четырехугольников равно 4 * 8 * 3 = 96
Гость:
4*8=32 - прямоугольники 32*3=96 - четырехугольники
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