можно ли утверждать, что история 19 века - это история рождения и развития индустриальноо общества в процессе модернизации? Почему?

Обществознание

можно ли утверждать, что история 19 века - это история рождения и развития индустриальноо общества в процессе модернизации? Почему?

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