можно ли утверждать, что история 19 века - это история рождения и развития индустриальноо общества в процессе модернизации? Почему?

Обществознание
можно ли утверждать, что история 19 века - это история рождения и развития индустриальноо общества в процессе модернизации? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,т.к началось развитие промышленности которое в дальнейшем автоматизируется... А до этого общество было аграрным, индустиальное, ...позже постиндустиальное
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