какая масса нитратной кислоты вступит в реакцию с 0.1 моль алюминий гидрооксид?

Химия
какая масса нитратной кислоты вступит в реакцию с 0.1 моль алюминий гидрооксид?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х моль   0,1 моль 3HNO3 + Al(OH)3 = Al(NO3)3 + 3H2O 3 моль   1 моль х = 0,1 3     1 х = 0,3 n(HNO3) = 0,3 моль m = n*M M(HNO3) = 1 + 14 + 16*3 = 63 г/моль m(HNO3) = 0,3 моль * 63 г/моль = 18,9 г Ответ: 18,9 г
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