одна землеройка уничтожает в течение суток 10г насекомых, 40% из которых являются вредителями леса.Найдите массу вредных насекомых, которых могут уничтожить в течение суток землеройки в лесном массиве площадью 25 га, если в сре...
Математика
одна землеройка уничтожает в течение суток 10г насекомых, 40% из которых являются вредителями леса.Найдите массу вредных насекомых, которых могут уничтожить в течение суток землеройки в лесном массиве площадью 25 га, если в среднем на 1 га леса приходится 100 землероек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25*100=2500 - землероек на площади 25 га 2)10*2500=25000 (г) насекомых съедят за сутки 2500 землероек 3)25000/100*40=10000(г)=10 (кг) вредных насекомых съедят 2500 землероек за сутки.
Гость:
100*0,01=1кг насекомыхв сутки с 1 га леса 25*1=25 кг насекомых в сутки с 25 га леса 25*0,4=10кг вредных насекомых в сутки с 25 га леса
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