одна землеройка уничтожает в течение суток 10г насекомых, 40% из которых являются вредителями леса.Найдите массу вредных насекомых, которых могут уничтожить в течение суток землеройки в лесном массиве площадью 25 га, если в сре...

Математика

одна землеройка уничтожает в течение суток 10г насекомых, 40% из которых являются вредителями леса.Найдите массу вредных насекомых, которых могут уничтожить в течение суток землеройки в лесном массиве площадью 25 га, если в среднем на 1 га леса приходится 100 землероек.

Автор: Гость