товарищи химики, помогите :) при растворении 5 грамм образца магния в соляной кислоте выделится 3.5 литров водорода, измеренного при нормальных условиях. Сколько процентов магния содержится в образце?

Химия

товарищи химики, помогите :) при растворении 5 грамм образца магния в соляной кислоте выделится 3.5 литров водорода, измеренного при нормальных условиях. Сколько процентов магния содержится в образце?

Автор: Гость