товарищи химики, помогите :) при растворении 5 грамм образца магния в соляной кислоте выделится 3.5 литров водорода, измеренного при нормальных условиях. Сколько процентов магния содержится в образце?

Химия
товарищи химики, помогите :) при растворении 5 грамм образца магния в соляной кислоте выделится 3.5 литров водорода, измеренного при нормальных условиях. Сколько процентов магния содержится в образце?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(H2)=3.5/22.4=0.16 моль х моль                                                         0.16моль Mg           +        2HCl        =      MgCl2+        H2 1 моль                                                       1 моль   n(Mg)=1*0.16/1=0.16 моль m (Mg)=0.16*24=3.75 г W(Mg)= 3.75*100/5= 75%
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