в классе 18 девочек и 12 мальчиков.каждый принес в подарок классу по 3 книги. сколько книг составил подарок

Математика

в классе 18 девочек и 12 мальчиков.каждый принес в подарок классу по 3 книги. сколько книг составил подарок

Автор: Гость