в классе 18 девочек и 12 мальчиков.каждый принес в подарок классу по 3 книги. сколько книг составил подарок

Математика
в классе 18 девочек и 12 мальчиков.каждый принес в подарок классу по 3 книги. сколько книг составил подарок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18+12=30 - детей в классе 30*3=90 - книг Ответ:90книг
Гость:
1) 18+12=30 человек принесло книги 2) 30*3=90 книг принесли дети Ответ: 90 книг составил подарок
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