медную пластину массой 20г погрузили в раствор соли двухвалентной соли ртути. после реакции масса пластинки ровнялась 25.48г. узнайте массу ртути, которая выделилась из раствора.
Химия
медную пластину массой 20г погрузили в раствор соли двухвалентной соли ртути. после реакции масса пластинки ровнялась 25.48г. узнайте массу ртути, которая выделилась из раствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изменение массы пластинки составляет 25,48-20=5,48г, а изменение молярной массы составляет 201-64=137г/моль, следовательно, 5,48/137=0,04 моль ртути заместилось на медь, m(Hg)=0,04*201=8,04г
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