медную пластину массой 20г погрузили в раствор соли двухвалентной соли ртути. после реакции масса пластинки ровнялась 25.48г. узнайте массу ртути, которая выделилась из раствора.

Химия

медную пластину массой 20г погрузили в раствор соли двухвалентной соли ртути. после реакции масса пластинки ровнялась 25.48г. узнайте массу ртути, которая выделилась из раствора.

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