Вода массой 400г икарбонат кальция массой 250г образуют суспензию. Рассчитайте химическое количество и массовую долю карбоната кальция в суспензии
Химия
Вода массой 400г икарбонат кальция массой 250г образуют суспензию. Рассчитайте химическое количество и массовую долю карбоната кальция в суспензии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(раствора)=400+250=650г W=250/650*100%=38.5% n(CaCO3)=250/100=2.5моль
Гость:
M (Caco3)=100 N(Caco3) =250/100=2,3г/моль W=250/(400+250)=0,38=38%
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