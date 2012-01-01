Вода массой 400г икарбонат кальция массой 250г образуют суспензию. Рассчитайте химическое количество и массовую долю карбоната кальция в суспензии

Химия
Вода массой 400г икарбонат кальция массой 250г образуют суспензию. Рассчитайте химическое количество и массовую долю карбоната кальция в суспензии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(раствора)=400+250=650г W=250/650*100%=38.5% n(CaCO3)=250/100=2.5моль
Гость:
 M (Caco3)=100 N(Caco3) =250/100=2,3г/моль W=250/(400+250)=0,38=38% 
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