На химически опасном объекте (ХОО), который находиться в I-м км западнее школы произошла авария с выбросом АММИАКА. Ветер СЕВЕРНЫЙ , скорость ветра - Iм/с. Состояние приземного слоя атмосферы - ИНВЕРСИЯ. Требуется: Оценить степ...

Химия

На химически опасном объекте (ХОО), который находиться в I-м км западнее школы произошла авария с выбросом АММИАКА. Ветер СЕВЕРНЫЙ , скорость ветра - Iм/с. Состояние приземного слоя атмосферы - ИНВЕРСИЯ. Требуется: Оценить степень опасности данной аварии сделать вывод о дальнейших действиях учащихся школы. Выводы должны быть доказаны. М 1:50000

Автор: Гость