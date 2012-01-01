На химически опасном объекте (ХОО), который находиться в I-м км западнее школы произошла авария с выбросом АММИАКА. Ветер СЕВЕРНЫЙ , скорость ветра - Iм/с. Состояние приземного слоя атмосферы - ИНВЕРСИЯ. Требуется: Оценить степ...
Химия
На химически опасном объекте (ХОО), который находиться в I-м км западнее школы произошла авария с выбросом АММИАКА. Ветер СЕВЕРНЫЙ , скорость ветра - Iм/с. Состояние приземного слоя атмосферы - ИНВЕРСИЯ. Требуется: Оценить степень опасности данной аварии сделать вывод о дальнейших действиях учащихся школы. Выводы должны быть доказаны. М 1:50000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
степень опасности средняя нужно закрыть окна намочить тряпки приложить к лицу и позвонить пожарным
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