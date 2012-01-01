отметьте правильный ответ 1 Основным условием договора о приглашении королевича Владислава на русский престол стало требование : a) принятия православной веры b) присоединение Москвы к Речи Посполитой c) совместного выступления...

Обществознание

отметьте правильный ответ 1 Основным условием договора о приглашении королевича Владислава на русский престол стало требование : a) принятия православной веры b) присоединение Москвы к Речи Посполитой c) совместного выступления московских и польских войск против Лжедмитрия второго 2 Против приглашения Владислава на русский престол выступил : a) патриарх Филарет b) патриарх Гермоген c) глава Боярской думы Ф.И. Мстиславский

Автор: Гость