отметьте правильный ответ 1 Основным условием договора о приглашении королевича Владислава на русский престол стало требование : a) принятия православной веры b) присоединение Москвы к Речи Посполитой c) совместного выступления...
Обществознание
отметьте правильный ответ 1 Основным условием договора о приглашении королевича Владислава на русский престол стало требование : a) принятия православной веры b) присоединение Москвы к Речи Посполитой c) совместного выступления московских и польских войск против Лжедмитрия второго 2 Против приглашения Владислава на русский престол выступил : a) патриарх Филарет b) патриарх Гермоген c) глава Боярской думы Ф.И. Мстиславский
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1) принятие православной веры 2) патриарх Гермоген
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