Поставьте выделенные глаголы в Passive Voice, внеся необходимые изменения в предложения. I spent all my money on books last month.

Английский язык

Автор: Гость