Поставьте выделенные глаголы в Passive Voice, внеся необходимые изменения в предложения. I spent all my money on books last month.
Английский язык
Поставьте выделенные глаголы в Passive Voice, внеся необходимые изменения в предложения. I spent all my money on books last month.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My money was spent on books last month.
Гость:
my money was spent on books last month.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
На химически опасном объекте (ХОО), который находиться в I-м км западнее школы произошла авария с выбросом АММИАКА. Ветер СЕВЕРНЫЙ , скорость ветра...
Обществознание
отметьте правильный ответ 1 Основным условием договора о приглашении королевича Владислава на русский престол стало требование : a) принятия правос...
Химия
Вода массой 400г икарбонат кальция массой 250г образуют суспензию. Рассчитайте химическое количество и массовую долю карбоната кальция в суспензии