после бала- Толстой Можно ли сказать, что рассказ Толстого открывает нам одну из страниц исторического прошлого россии? мне оооочень надо)
Литература
после бала- Толстой Можно ли сказать, что рассказ Толстого открывает нам одну из страниц исторического прошлого россии? мне оооочень надо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможно да, потому что он открывает много информации в своём произведении. Как были одеты люди в то время, какие у них были отношения.
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