решение задачи: в первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй-3/4 остатка,а в третий-остальные 196кг. Сколько кг. овощей было в магазине первоначально?
Математика
решение задачи: в первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй-3/4 остатка,а в третий-остальные 196кг. Сколько кг. овощей было в магазине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 196х4=784(кг) - остаток после первого дня 2) 1 - 2/9=7/9 - 784кг 3) 784х7:9=1008(кг)
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