решение задачи: в первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй-3/4 остатка,а в третий-остальные 196кг. Сколько кг. овощей было в магазине первоначально?

Математика

решение задачи: в первый день магазин продал 2/9 всех овощей, во второй-3/4 остатка,а в третий-остальные 196кг. Сколько кг. овощей было в магазине первоначально?

Автор: Гость