Furthermore,we have to collaborate with the state in the task of protecting families at risk.We believe that a great vacuum had existed in relation to family policies,even when dealing with policies towards children and adolesc...
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Furthermore,we have to collaborate with the state in the task of protecting families at risk.We believe that a great vacuum had existed in relation to family policies,even when dealing with policies towards children and adolescents. We believe that today parents are in need of much training and support and this calls for professional help from many fields.We should consider this collective task,this creation of resilience,as an immunization campaign to strengths to deal with and resist adversity.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кроме того, мы должны сотрудничать с государством, когда семьи в опасности. Мы верим, что защита семейной политики есть, даже когда речь идет о политике в отношении детей и подростков. Мы верим, что сегодня родители нуждаются в особой подготовке и поддержке, а для этого требуется помощь профессионалов из многих областей. Мы обязаны рассмотреть эту общественную проблему (задачу), чтобы быть более устойчивыми, усилить компанию иммунизации ( можно заменить на «сделать иммунитет сильнее», имеется ввиду общественный иммунитет), чтобы иметь дело с сильными сторонами (имеется ввиду семьями), мы считаем, что тогда сможем противостоять всем невзгодам.
Гость:
Кроме того,мы должны сотрудничать с государствомв деле защиты рскованной семьи. Мы считаем,что существовал большой вакуум в отношении семейной политики,даже когда речь шла о политике в отношении детей и подростков.Мы считаем,что сегодня родители нуждаются в особой подготовке и поддержке,а для этого требуется профессиональная помощь от многих сфер.Мы должны рассмотреть эту коллективную задачу, это создание устойчивости, компании по иммунизации сильных сторон,иметь деловые отношения противостоять невзгодам.
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