Furthermore,we have to collaborate with the state in the task of protecting families at risk.We believe that a great vacuum had existed in relation to family policies,even when dealing with policies towards children and adolesc...

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Кроме того, мы должны сотрудничать с государством, когда семьи в опасности. Мы верим, что защита семейной политики есть, даже когда речь идет о политике в отношении детей и подростков. Мы верим, что сегодня родители нуждаются в особой подготовке и поддержке, а для этого требуется помощь профессионалов из многих областей. Мы обязаны рассмотреть эту общественную проблему (задачу), чтобы быть более устойчивыми, усилить компанию иммунизации ( можно заменить на «сделать иммунитет сильнее», имеется ввиду общественный иммунитет), чтобы иметь дело с сильными сторонами (имеется ввиду семьями), мы считаем, что тогда сможем противостоять всем невзгодам.