имеется собрание сочинений из 4 книг одного автора и 6 книг другого. Сколько наборов из 4 книг можно сделать, чтобы в наборе было 2 книги одного и 2 книги др автора?
Алгебра
имеется собрание сочинений из 4 книг одного автора и 6 книг другого. Сколько наборов из 4 книг можно сделать, чтобы в наборе было 2 книги одного и 2 книги др автора?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 набора, так как от 1 автора только 4 книги
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