имеется собрание сочинений из 4 книг одного автора и 6 книг другого. Сколько наборов из 4 книг можно сделать, чтобы в наборе было 2 книги одного и 2 книги др автора?

Алгебра

имеется собрание сочинений из 4 книг одного автора и 6 книг другого. Сколько наборов из 4 книг можно сделать, чтобы в наборе было 2 книги одного и 2 книги др автора?

Автор: Гость