постройте график фунуции y=(2x+3)/(x+1)
Алгебра
постройте график фунуции y=(2x+3)/(x+1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделим целую чать, получим: y=2+1/(x+1) Гипербола со смещением на -1 по оси ОХ и +2 по ОУ, Чертёж прилагается: http://s011.radikal.ru/i317/1201/08/78aacf0bed0c.jpg
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